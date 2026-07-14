Астана – Петропавл жолында автокөлік өртенді: Қаза тапқандар бар

Полиция қаза тапқандардың жеке басын анықтап, көліктің өртену себептерін тексеріп жатыр.

14 Шілде 2026, 14:54
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
видеодан скриншот 14 Шілде 2026, 14:54
14 Шілде 2026, 14:54
21
Фото: видеодан скриншот

Ақмола облысы Бұланды ауданы Жаңаталап ауылының маңындағы «Астана – Петропавл» автожолында автокөлік өртенді, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Оқиға орнынан түсірілген бейнежазба бұған дейін әлеуметтік желілерде тараған болатын. Видеода көліктің толықтай отқа оранғаны көрінеді. Сондай-ақ желі қолданушылары қаза тапқандар болуы мүмкін екенін жазған.

Ақмола облысы Полиция департаменті оқиға болғанын растады.

Бұланды ауданы Жаңаталап ауылының маңындағы «Астана – Петропавл» автожолында болған автокөліктің өртену фактісі бойынша полиция қызметкерлері тексеру жүргізіп жатыр. Оқиға орнында полиция қызметкерлері мен төтенше жағдайлар қызметінің мамандары жұмыс істеуде. Оқиғаның барлық мән-жайы анықталуда. Қаза тапқандар бар, олардың жеке басы да анықталып жатыр. Тексеру нәтижесі бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес процессуалдық шешім қабылданады, – деп хабарлады Ақмола облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Қазіргі уақытта қаза тапқандардың саны, автокөліктің өртену себептері және өзге де мән-жайлар анықталуда. Тексеру жалғасып жатыр.

 

Ең оқылған:

Наверх