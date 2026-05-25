Астана мейрамханаларында "ит еті" берілді ме? Министрлік дауға нүкте қойды
Комитет өкілдері қоғамдық тамақтану орындарына қатысты ресми шағым түспегенін мәлімдеді.
Әлеуметтік желілерде Астанадағы бірқатар танымал мейрамханаларда берілген тартылған ет өнімдерінің құрамында ит еті болуы мүмкін деген ақпарат тарағаннан кейін Денсаулық сақтау министрлігіне қарасты Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті түсініктеме берді. BAQ.KZ редакциясының сауалына ДСМ Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитетінің басқарма басшысы Жасұлан Алпысбаев жауап берді.
Айтуынша, Қазақстан заңнамасына сәйкес жануарлардан алынатын барлық өнім міндетті ветеринариялық бақылаудан өтеді және Еуразиялық экономикалық одақ талаптарына сәйкестігі тексеріледі.
Ветеринариялық-санитариялық сараптамадан өтпеген, сондай-ақ қауіпсіздігі мен қадағалануын растайтын құжаттары жоқ өнімдерді өткізуге жол берілмейді, – деді Жасұлан Алпысбаев.
Оның сөзінше, санитариялық талаптарға сай жануарлардан алынатын өңделмеген өнімдерден тағам әзірлеуге тек өнім қауіпсіздігін растайтын құжаттар болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.
Комитет өкілі қазіргі уақытта қоғамдық тамақтану орындарына қатысты азаматтардан ресми шағым түспегенін айтты.
Кәсіпкерлік кодекс талаптарына сәйкес жоспардан тыс тексеріс жүргізу үшін азаматтардың шағымы мен нақты дәлелдер қажет, – деп мәлімдеді Жасұлан Алпысбаев.
Еске салайық, бұған дейін Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов Астанадағы бірқатар танымал мейрамханаларда қонақтарға берілген тартылған ет өнімдерінің құрамында ит еті болуы мүмкін деген ақпаратқа түсініктеме берген болатын.
Ең оқылған:
- Астаналық мұғалім 13,5 тонна автобусты сүйреп, әлем рекордын жаңартты
- Отандық сот сарапшылары аудио-дипфейктерді зерттеудің жаңа әдісін енгізді
- БҚО-дағы "Сырым" шекара бекеті маңынан белгісіз дрондар байқалды
- Қарағандыда 20 жастағы қызды көлік қағып, оқиға орнында қаза тапты
- Қазақстандық тревел-блогер әлемдік WIBA Awards сыйлығын жеңіп алды