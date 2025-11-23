Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Астана мен бірнеше өңірде дауылды ескерту жарияланды

Бүгiн, 20:16
"Қазгидромет" 24 қарашада Астана мен 15 өңірде күн райының бұзылуына байланысты дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Астана

Көктайғақ, тұман күтіледі. Жел 15–20 м/с.

Алматы облысы

Түнде және таңертең облыстың орталығында және оңтүстігінде тұман түседі.

Атырау облысы

Түнде және таңертең батыста, солтүстікте, оңтүстікте тұман.

Атырауда – түнде және таңертең тұман.

Ақмола облысы

Жауын-шашын, кей жерлерде қатты (жаңбыр, қар). Солтүстікте, шығыста және орталықта көктайғақ пен жаяу бұрқасын. Батыста, оңтүстікте және шығыста – тұман. Жел 15–20 м/с, кей жерлерде 23 м/с.

Көкшетауда – түнде және таңертең көктайғақ. Жел 15–20 м/с.

Түркістан облысы

Түнде және таңертең оңтүстікте және таулы аудандарда тұман.

Жетісу облысы

Түнде және таңертең орталықта және таулы аймақтарда тұман. Алакөл көлдері ауданында жел 17–22 м/с.

Талдықорғанда – түнде және таңертең тұман.

Солтүстік Қазақстан облысы

Түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар). Батыста, солтүстікте және шығыста – тұман, түнде көктайғақ пен жаяу бұрқасын. Жел 15–20 м/с, кей жерлерде 23 м/с.

Петропавлда – түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, жаяу бұрқасын, тұман. Жел 15–20 м/с.

Шығыс Қазақстан облысы

Түнде солтүстікте аздаған қар, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), кей жерлерде қатты. Түнде және күндіз – жаяу бұрқасын, көктайғақ. Жел 15–20 м/с, екпіні 25 м/с.

Өскеменде – күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, көктайғақ. Жел 15–20 м/с.

Абай облысы

Түнде батыста және солтүстікте, күндіз шығыста және орталықта жауын-шашын (жаңбыр, қар), кей жерлерде қатты. Түнде батыста және солтүстікте – жаяу бұрқасын және көктайғақ, күндіз – жаяу бұрқасын және көктайғақ. Жел 15–20 м/с, екпіні 23–28 м/с.

Семейде – жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, көктайғақ. Жел 15–20 м/с.

Павлодар облысы

Жауын-шашын (қар, жаңбыр), жаяу бұрқасын, тұман, көктайғақ. Жел 15–20 м/с, кей жерлерде 23 м/с.
Павлодар – көктайғақ. Жел 15–20 м/с.

Ақтөбе облысы

Түнде және таңертең солтүстікте тұман.

Ұлытау облысы

Солтүстікте, шығыста және орталықта тұман. Солтүстікте жел 15–20 м/с.

Жезқазғанда – кей уақытта тұман.

Батыс Қазақстан облысы

Тұман күтіледі.

Оралда – тұман.

Қостанай облысы

Түнде солтүстікте және шығыста жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, жаяу бұрқасын. Батыста, солтүстікте және шығыста – тұман. Жел 15–20 м/с.

Қостанайда – түнде көктайғақ.

Қарағанды облысы

Солтүстікте және шығыста жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, жаяу бұрқасын, тұман. Жел 15–20 м/с.

Қарағандыда – таңертең және күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, жаяу бұрқасын, кей жерлерде тұман. Жел 15–20 м/с.

Қызылорда облысы

Орталықта, оңтүстікте және солтүстікте тұман.

Қызылордада – кей уақытта тұман.

Жамбыл облысы

Оңтүстікте және таулы аудандарда тұман. Жел 15–20 м/с.

Таразда кей уақытта тұман күтіледі.

