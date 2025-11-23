Астана мен бірнеше өңірде дауылды ескерту жарияланды

"Қазгидромет" 24 қарашада Астана мен 15 өңірде күн райының бұзылуына байланысты дауылды ескерту жариялады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Астана
Көктайғақ, тұман күтіледі. Жел 15–20 м/с.
Алматы облысы
Түнде және таңертең облыстың орталығында және оңтүстігінде тұман түседі.
Атырау облысы
Түнде және таңертең батыста, солтүстікте, оңтүстікте тұман.
Атырауда – түнде және таңертең тұман.
Ақмола облысы
Жауын-шашын, кей жерлерде қатты (жаңбыр, қар). Солтүстікте, шығыста және орталықта көктайғақ пен жаяу бұрқасын. Батыста, оңтүстікте және шығыста – тұман. Жел 15–20 м/с, кей жерлерде 23 м/с.
Көкшетауда – түнде және таңертең көктайғақ. Жел 15–20 м/с.
Түркістан облысы
Түнде және таңертең оңтүстікте және таулы аудандарда тұман.
Жетісу облысы
Түнде және таңертең орталықта және таулы аймақтарда тұман. Алакөл көлдері ауданында жел 17–22 м/с.
Талдықорғанда – түнде және таңертең тұман.
Солтүстік Қазақстан облысы
Түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар). Батыста, солтүстікте және шығыста – тұман, түнде көктайғақ пен жаяу бұрқасын. Жел 15–20 м/с, кей жерлерде 23 м/с.
Петропавлда – түнде жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, жаяу бұрқасын, тұман. Жел 15–20 м/с.
Шығыс Қазақстан облысы
Түнде солтүстікте аздаған қар, күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), кей жерлерде қатты. Түнде және күндіз – жаяу бұрқасын, көктайғақ. Жел 15–20 м/с, екпіні 25 м/с.
Өскеменде – күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, көктайғақ. Жел 15–20 м/с.
Абай облысы
Түнде батыста және солтүстікте, күндіз шығыста және орталықта жауын-шашын (жаңбыр, қар), кей жерлерде қатты. Түнде батыста және солтүстікте – жаяу бұрқасын және көктайғақ, күндіз – жаяу бұрқасын және көктайғақ. Жел 15–20 м/с, екпіні 23–28 м/с.
Семейде – жауын-шашын (жаңбыр, қар), жаяу бұрқасын, көктайғақ. Жел 15–20 м/с.
Павлодар облысы
Жауын-шашын (қар, жаңбыр), жаяу бұрқасын, тұман, көктайғақ. Жел 15–20 м/с, кей жерлерде 23 м/с.
Павлодар – көктайғақ. Жел 15–20 м/с.
Ақтөбе облысы
Түнде және таңертең солтүстікте тұман.
Ұлытау облысы
Солтүстікте, шығыста және орталықта тұман. Солтүстікте жел 15–20 м/с.
Жезқазғанда – кей уақытта тұман.
Батыс Қазақстан облысы
Тұман күтіледі.
Оралда – тұман.
Қостанай облысы
Түнде солтүстікте және шығыста жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, жаяу бұрқасын. Батыста, солтүстікте және шығыста – тұман. Жел 15–20 м/с.
Қостанайда – түнде көктайғақ.
Қарағанды облысы
Солтүстікте және шығыста жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, жаяу бұрқасын, тұман. Жел 15–20 м/с.
Қарағандыда – таңертең және күндіз жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, жаяу бұрқасын, кей жерлерде тұман. Жел 15–20 м/с.
Қызылорда облысы
Орталықта, оңтүстікте және солтүстікте тұман.
Қызылордада – кей уақытта тұман.
Жамбыл облысы
Оңтүстікте және таулы аудандарда тұман. Жел 15–20 м/с.
Таразда кей уақытта тұман күтіледі.