Астана мен Алматыда жүргізушісіз көліктер жүретін болады
Алматы және Астана қалаларында, сондай-ақ Ақмола облысының аумағында пилоттық режимде жүргізушісіз такси жобаларын іске қосу жоспарлануда.
Бүгiн 2026, 14:48
Елімізде жүргізушісіз көліктерді сынақтан өткізу басталады. Бұл туралы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігі мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Қалалық мобильдік пен логистика бағытында бірқатар инновациялық жобаларды жүзеге асыру көзделіп отыр. Атап айтқанда, Алматы және Астана қалаларында, сондай-ақ Ақмола облысының аумағында пилоттық режимде жүргізушісіз такси жобаларын іске қосу жоспарлануда. Ұзақ мерзімде қарастырсақ бұл бағыт цифрлық экономиканың жаңа сегментін қалыптастырып, бюджетке қосымша қаражат әкелуге мүмкіндік береді, - деп хабарлады министрліктің баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда жүргізушісіз такси іске қосылатынын хабарлаған болатынбыз.
