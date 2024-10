Астана Дүниежүзілік туристік альянсқа мүше болды

Астана қаласы Visit Astana туристік бренді ретінде Дүниежүзілік туристік альянстың (WTA) ресми мүшесі болды, деп хабарлайды BAQ.KZ елорда әкімдігіне сілтеме жасап.

Астананың халықаралық ұйымға кіруі Қытайдың Хайнань провинциясының Санья қаласында 29 қазан мен 1 қараша аралығында өтіп жатқан WTA • Xianghu Dialogue 2024 халықаралық туристік форумы аясындағы WTA Annual Meeting аясында өтті.

Астана WTA-ға кіру арқылы туризм саласындағы халықаралық ынтымақтастықты нығайтады және Қазақстан астанасының туристік әлеуетін жаһандық деңгейде дамыту үшін жаңа перспективалар ашады. 2024 жылы WTA-ға 22 жаңа ұйым қосылды.

Астана Дүниежүзілік туристік альянстың жаңа мүшесі ретінде халықаралық туризмді дамыту және шетелдік қонақтарды тарту үшін жаңа мүмкіндіктер ашады, Қазақстанның әлемдік туристік аренадағы тартымдылығын арттыруға ықпал етеді.

«Xianghu Dialogue 2024» форумы 1 қарашаға дейін жалғасады, оның барысында әлемнің 45 елінен келген туристік индустрия мен халықаралық ұйымдардың жетекші өкілдері қазіргі экономикалық үрдістер мен туризмнің жаңа бағыттарын талқылайды. Биылғы форум қатысушыларды туризм индустриясының қазіргі жағдайы мен даму перспективаларын талқылауға шақыратын «Geared Up for a New Venture – The Future is Now» тақырыбымен өтіп жатыр.

Негізгі тақырыптарға мыналар жатады: туризмді тұрақты дамыту, халықаралық ынтымақтастықты нығайту, елдер арасындағы туристік өзара іс-қимылды кеңейту, сонымен қатар туристік индустриядағы инновациялар мен жасыл технологиялардың рөлі.

Дүниежүзілік туристік альянс – Қытайда құрылған халықаралық ұйым, ол ұлттық және аймақтық туристік бірлестіктерді, туристік компанияларды, дестинацияларды, ғылыми-зерттеу институттарын, БАҚ және басқа да мемлекеттік және жеке туристік субъектілерді біріктіреді.

Қазіргі уақытта WTA-ға 44 елден 242 мүше, оның ішінде 45-тен астам салалық қауымдастық, 80 ірі туристік компания және 14 оқу орны бар.