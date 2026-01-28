Әскери борышкер өлімі: Командирге қатысты үкім өзгеріссіз қалды

Маңғыстау облысының бұрынғы командирі Дамир Досовқа қатысты үкім кассациялық сотта өзгеріссіз қалдырылды. Ол әскери борышкер Марат Барқұловты өлтіргені үшін сотталған еді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Қайғылы оқиға 2024 жылғы қыркүйекте «Батыс» аймақтық командалық құрамасының бөлімшелерінің оқу-жаттығуы кезінде Оймаша полигонында орын алған.
19 жастағы әскер борышкері Марат Барқұлов оқтан ауыр жарақат алып, қаза тапқан. Тергеу мәліметінше, оның өлімі қаруды дұрыс пайдаланбаудың салдарынан болған.
Бөлімше командирі Дамир Досов қамауға алынған. Бастапқыда ол кінәсін мойындамай, оқтың қасақана емес, кездейсоқ шыққанын айтқан. Дегенмен, тергеу органдары мен сот оның әрекетін қасақана өлтіру деп бағалады.
2025 жылғы қаңтарда бірінші инстанция соты Досовты Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 99-бабы, 1-бөлігі бойынша кінәлі деп танып, оны орта қауіпсіздігі бар мекемеде 13 жылға бас бостандығынан айыруға үкім етті.
Содан кейін Апелляциялық әскери сот үкімді өзгеріссіз қалдырды. 2025 жылғы қарашада қорғаушы кассациялық шағым берді, алайда 2026 жылғы 27 қаңтарда кассациялық сот үкімнің заңдылығын соңғы рет растады, бұл іс бойынша түпкілікті шешім болды.
Қаза тапқан әскердің әкесі Ербол Кунтинов бұған дейін үкімге келіспейтінін мәлімдеп, тағайындалған жазаның өте жеңіл екенін атап өткен. Оның айтуынша, ұлы соғыс кезіндегі қызметте емес, бейбіт уақытта қызмет атқарып жүргенде қаза тапқан, сол жерде оның қауіпсіздік жағдайы қамтамасыз етілуі тиіс еді.
Еске салсақ, ҚР Қорғаныс министрлігі жыл басынан бері әскери қызметшілердің қаза табуына байланысты шұғыл шаралар қабылданғанын мәлімдеді. Бірнеше сарбаз қаза болғаннан кейін командирлер қызметінен босатылды.