Әскери борыш: Сарбаздар енді әскери бөлімді өздері таңдай алады

Қорғаныс министрлігі MyArmy.kz порталын іске қосты, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Енді осы сайт арқылы бұрын жергілікті әскери басқару органдарына жеке жүгінуді талап ететін қызметтер қол жетімді. Бұл жерде азаматтар мерзімді немесе келісімшарттық қызметті өткеруге өтініш бере алады, жиі қойылатын сұрақтармен таныса алады, өзекті жаңалықтар мен материалдарға қол жеткізе алады, сондай-ақ кері байланыс нысандарын пайдалана алады.
Портал құру рәсімдерді жеңілдетуге және шақыру комиссиялары жұмысының ашықтығын арттыруға бағытталған. Тіркеу және құжаттарды рәсімдеу онлайн режимде жүзеге асырылады, бұл бюрократияны азайтып, адами факторды азайтуы керек. Үміткер мерзімді қызмет өткеру шарттарымен танысып, сайтта бар нысанға сәйкес өтінім береді. Өтінім үш кезеңнен өтеді: жасалған, өңделуде, қабылданды/қабылданбады. "Жасалған" мәртебесі өтінімді жергілікті әскери басқару органы (әскери комисариат) қабылдағанын және тексеру шаралары жүргізіліп жатқанын білдіреді. "Өңделуде" мәртебесі тексеру шаралары аяқталғанын және үміткер медициналық комиссиядан өту үшін тұрғылықты жері бойынша әскери комиссариатқа келуі керек екенін білдіреді. Медициналық комиссиядан өту кезеңін жеделдету үшін үміткерге "өңделуде" мәртебесінде қажетті талдаулар мен анықтамалардың тізбесі ұсынылатын болады, олармен әскери комиссариатқа келуге тиіс. Медициналық комиссиядан өткеннен кейін, сондай-ақ барлық кандидаттардың жеке қасиеттерін зерделегеннен соң өтінімнің мәртебесі "қабылданды" не "қабылданбады" болып өзгертіледі, - деп хабарлады МИнистрліктің баспасөз қызметі.
MyArmy.kz сайтын іске қосу SARBAZ + пилоттық жобасы шеңберінде іске асырылады және Қорғаныс министрлігінің Қарулы күштерді цифрландыру жөніндегі жүйелі жұмысының бөлігі болып табылады.
Қазіргі уақытта SARBAZ + жобасы Алматы облысындағы 78460 әскери бөлімінде сыналуда. Үміткерлерді іріктеу Алматы қаласының қорғаныс істері жөніндегі департаментінде өткізіледі. Сәтті сынақтан өткеннен кейін оны Қарулы күштердің басқа әскери бөлімдеріне енгізу жоспарланып отыр.
Порталдың пайда болуы қызмет жағдайларын жақсартуға, әскерге шақырылушылар үшін жаңа әлеуметтік және білім беру мүмкіндіктерін енгізуге бағытталған. Екі бастама да Қарулы күштерді жаңғыртуға және қорғаныс ведомствосы жұмысының ашықтығын арттыруға бағытталған. Алда MyArmy.kz негізгі сервистерді біріктіретін және азаматтардың әскермен өзара іс-қимылын неғұрлым қолжетімді, түсінікті және ыңғайлы ететін заманауи цифрлық құралға айналады. Сонымен қатар, әскерге шақырылушылар бұрын алған мамандығына және қызмет аяқталғаннан кейін азаматтық салада әскери дағдыларды қолдану перспективаларына назар аудара отырып, қызмет өткергісі келетін әскери бөлімді дербес таңдай алады, - делінген хабарламада.