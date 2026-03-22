Әскери ансамбль қазақстандықтарды «Наурыз» әнімен құттықтады

Шығармашылық ұжым тұрғындарға мерекелік көңіл күй сыйлады.

Бүгiн 2026, 09:17
АВТОР
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
140
Фото: видеодан кадр

Ұлттық әскери-патриоттық орталықтың Орталық ансамблі «Наурыз» музыкалық композициясын орындап, Қазақстан тұрғындарын Наурыз мерекесімен құттықтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Мерекелік қойылым қазақстандықтарға арнал­ған шығармашылық құттықтау болды және ел ішінде бірлік пен қуаныш атмосферасын қалыптастыруға бағытталды.

Ансамбль ұжымы бұл орындау арқылы халықтың ауызбіршілігін және ұлттық дәстүрлердің маңызын айқындауды мақсат еткенін атап өтті.

Наверх