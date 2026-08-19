Асхат Рахымжанов теледебатта ОСДП-ның экологиялық басымдықтары туралы айтты
ОСДП төрағасы экология мәселесі солшыл партиялар үшін ерекше маңызды екенін атап өтті.
Теледебат барысында «Baytaq» партиясының төрағасы Азаматхан Әміртаев Жалпыұлттық социал-демократиялық партияның төрағасы Асхат Рахымжановқа сұрақ қойды.
Әміртаев «Baytaq» пен ОСДП партияларының солшыл көзқарасты ұстанатынын және халықтың мүддесін қорғайтынын атап өтті. Сонымен қатар ол «Ақ жол», «Ауыл» және Respublica партиялары қолдайтын шешімдерге қатысты пікір білдірді.
«Біз экологиялық партиямыз. Сізді, сіздің командаңызды жақсы біле отырып, сіздерді нағыз социал-демократтар деп санаймыз. Біз сіздермен бірге солшыл көзқарасты ұстанамыз, халық үшін жұмыс істейміз. Бірақ іс жүзінде ірі бизнестің мүддесін қорғайтын партиялар бар. Мысалы, "Ақ жол", "Ауыл" және Respublica партиялары. Сізге, бұрынғы депутат ретінде, сұрағым бар: өзін халық пен кәсіпкерлердің өкілі ретінде таныстыратын партиялар іс жүзінде қарапайым халық пен шағын және орта бизнеске түсетін жүктемені арттыратын шешімдерді неге қолдайды?» — деп сұрады Азаматхан Әміртаев.
Оған жауап берген Асхат Рахымжанов ОСДП-ның экология мәселесіне қатысты ұстанымын түсіндіріп, бұл тақырыптың солшыл партиялар үшін ерекше маңызға ие екенін атап өтті.
«Экология, өзіңіз дұрыс атап өткендей, ОСДП үшін, жалпы солшыл партиялар үшін өте маңызды. Өйткені экология — қандай да бір нақты кәсіпорынның немесе бизнестің ғана мәселесі емес. Бизнес қоршаған ортаны қалай ластайтыны үшін ешқашан жауап бермейді. Біз бұл мәселелерді жүздеген рет көтердік. Жылу электр орталықтарына қатысты олардың жаңғыртылуы қажет екенін айттық. Сондай-ақ жерді қалпына келтіру мәселелерін де көтердім. Бұл — партия үшін өте маңызды мәселелер», — деді Асхат Рахымжанов.
Ол сондай-ақ экологиялық саясат ОСДП-ның сайлауалды бағдарламасында нақты көрініс тапқанын атап өтті.
«Біздің бағдарламамызда экологияға арналған бөлім "Ымырасыз экология" деп аталады. Біз үшін осындай маңызды мәселелерді көтеру өте маңызды. Егер біз әлеуметтік әділеттілік туралы айтатын болсақ, адам қоршаған ортадан бөлек өмір сүріп, өз болашағын қалыптастыра алмайтынын түсінуіміз керек. Сондықтан біз экологияға қатысты көптеген ұсыныстар мен бастамаларды алға тарттық», — деді ОСДП төрағасы.
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