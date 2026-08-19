Арыс гарнизонында әскери бөлім аумағында өрт шықты

Өрт кезінде алдын ала жоюға дайындалған оқ-дәрі фрагментінің дүмпуінен дыбыс естілген.

19 Тамыз 2026, 21:50
АВТОР
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depositphotos.com 19 Тамыз 2026, 21:50
19 Тамыз 2026, 21:50
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Фото: depositphotos.com

Бүгін, 19 тамызда сағат 19:00 шамасында Арыс гарнизонындағы әскери бөлімдердің бірінің техникалық аумағында құрғақ шөп тұтанған. Бұл туралы Шымкент гарнизонының баспасөз қызметі мәлім етті.

Өрт кезінде алдын ала жоюға дайындалған оқ-дәрі фрагментінің дүмпуінен дыбыс естілген.

Оқиға салдарынан зардап шеккендер мен нысандардың қирауы тіркелген жоқ. Өрт толықтай сөндірілді. Қазіргі уақытта оқиға орнында тиісті қызметтер жұмыс істеп, жағдайды бақылауда ұстап отыр, - делінген хабарламада.

Шымкент гарнизонының баспасөз қызметі азаматтарды әлеуметтік желілерде таралып жатқан расталмаған ақпараттарға сенбеуге және оқиғаға қатысты мәліметтерді тек ресми дереккөздерден алуға шақырады.

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