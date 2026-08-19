Арыс гарнизонында әскери бөлім аумағында өрт шықты
Өрт кезінде алдын ала жоюға дайындалған оқ-дәрі фрагментінің дүмпуінен дыбыс естілген.
19 Тамыз 2026, 21:50
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19 Тамыз 2026, 21:5019 Тамыз 2026, 21:50
75Фото: depositphotos.com
Бүгін, 19 тамызда сағат 19:00 шамасында Арыс гарнизонындағы әскери бөлімдердің бірінің техникалық аумағында құрғақ шөп тұтанған. Бұл туралы Шымкент гарнизонының баспасөз қызметі мәлім етті.
Өрт кезінде алдын ала жоюға дайындалған оқ-дәрі фрагментінің дүмпуінен дыбыс естілген.
Оқиға салдарынан зардап шеккендер мен нысандардың қирауы тіркелген жоқ. Өрт толықтай сөндірілді. Қазіргі уақытта оқиға орнында тиісті қызметтер жұмыс істеп, жағдайды бақылауда ұстап отыр, - делінген хабарламада.
Шымкент гарнизонының баспасөз қызметі азаматтарды әлеуметтік желілерде таралып жатқан расталмаған ақпараттарға сенбеуге және оқиғаға қатысты мәліметтерді тек ресми дереккөздерден алуға шақырады.
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