Арқалықтағы су айдындарының бірінен қыздың денесі табылды

Қыздың денесінен зорлық-зомбылық белгілері анықталмады. Полиция сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады.

©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов

Арқалықтағы су айдындарының бірінен қыздың мәйіті табылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Өңірлік полиция департаментінің мәліметінше, аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.

Су айдынынан зорлық-зомбылық белгілері байқалмаған қыздың мәйіті табылуына байланысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр, – деп хабарлады полиция.

Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін қажетті тергеу амалдарын жүргізуде.

Сондай-ақ полиция тұрғындарды тек ресми ақпарат көздеріне сенуге және жалған ақпарат таратпауға шақырды.

Тергеу нәтижесі бойынша оқиғаға құқықтық баға беріледі.

