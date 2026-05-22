Арқалықтағы су айдындарының бірінен қыздың денесі табылды
Қыздың денесінен зорлық-зомбылық белгілері анықталмады. Полиция сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастады.
Бүгiн 2026, 12:12
91Фото: ©BAQ.KZ архиві/Арман Мухатов
Арқалықтағы су айдындарының бірінен қыздың мәйіті табылды, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Өңірлік полиция департаментінің мәліметінше, аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру басталды.
Су айдынынан зорлық-зомбылық белгілері байқалмаған қыздың мәйіті табылуына байланысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр, – деп хабарлады полиция.
Қазіргі уақытта құқық қорғау органдары оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін қажетті тергеу амалдарын жүргізуде.
Сондай-ақ полиция тұрғындарды тек ресми ақпарат көздеріне сенуге және жалған ақпарат таратпауға шақырды.
Тергеу нәтижесі бойынша оқиғаға құқықтық баға беріледі.
