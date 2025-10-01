“Арнайы жасақ қызметкерлеріне айқайлауға тура келді”: Депутат “Қайрат” – “Реал” матчының ұйымдастырылуына наразы болды

Мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек кеше Алматыда өткен “Қайрат” – “Реал” матчының ұйымдастырылуына наразылығын білдірді, деп хабарлайды Алматыдағы BAQ.KZ тілшісі.
Стадионға кіруді ұйымдастыру, бес балдық жүйемен бағаласақ, ешқандай сын көтермейді. Билеті бар жанкүйерлер ішке кіре алмай, адамдар арасында қысым болды, ішінде балалар да болды. Бұл өте нашар ұйымдастырылған, себебі сонда арнайы жасақ, ІІМ және ішкі әскердің елеулі күші тұрды. Олар іс жүзінде жай сонда болды, процеске араласқан жоқ, ал шын мәнінде көрермендерді жылдам кіргізуге көмектесе алар еді, – деді Базарбек.
Оның айтуынша, ұйымдастырушылар кезекте билетсіздер тұрғанын алға тартқан. Соның салдарынан көптеген жанкүйерлер ойын басталғаннан кейін 5-20 минут кешігіп кірген.
Сондай-ақ депутат билет бағалары да шектен тыс жоғары болғанын атап өтті.
Үлкен көлемде ақша төлеген адамдар ең болмағанда минималды жайлылық күтті, бірақ ол қамтамасыз етілмеді, – деді ол.
Жеке өзім арнайы жасақ қызметкерлеріне және ұйымдастырушыларға жанкүйерлерді тезірек кіргізуді талап етіп айқайлауыма тура келді. Олар естіді ме, белгісіз. Бірақ футбол кешінен алған әсерім өте жағымсыз болды. Билетсіздер көп болды, бәрі өткелдерде отырды, өту мүмкін емес еді, – деді Базарбек.
Оның айтуынша, Чемпиондар лигасы болған соң, жоғары стандарттар тек алаңда ғана емес, матчтарды ұйымдастыруда да сәйкес болу қажет.
Алда кем дегенде үш үйдегі ойын бар. “Қайрат” футбол клубы мен Алматы әкімдігі қорытынды шығарып, билет төлеген жанкүйерлер үшін ең бастысы – жайлылық пен қауіпсіздікті қамтамасыз етеді деп үміттенемін, – деді мәжілісмен.
Сондай-ақ ол матчқа 5000 билетті ұлттық холдингтердің қызметкерлері сатып алғаны туралы ақпаратты тексеруді талап етті.
Бұл билеттер қызметкерлердің жеке қаражатына алынды ма, әлде бюджет қаражатына ма, соны анықтау қажет. Сонымен қатар құқық қорғау және антимонополиялық органдардан билеттерді алыпсатарлық схемаларын тексеруді, оларды жаппай сатып алған адамдар мен компаниялардың ауқымын анықтауды және кінәлілерді жауапқа тартуды сұраймын. Билеттерді шектен тыс бағамен сатып алған адамдар әділдік пен ашықтыққа құқылы, – деді мәжілісмен.
Еске салайық, Алматының Орталық стадионында өткен матч қонақтардың ірі жеңісімен – 5:0 есебімен аяқталды.