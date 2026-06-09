Армениямен келісім үшін бірқатар шарттар орындалуы тиіс – Әзербайжан СІМ
Алайда Байрамов нақты қандай мәселелер туралы айтып отырғанын ашып көрсеткен жоқ.
Әзербайжан мен Армения арасындағы бейбіт келісімге қол қою үшін бірқатар маңызды мәселелерді шешу қажет. Бұл туралы Әзербайжан Сыртқы істер министрі Джейхун Байрамов мәлімдеді, деп жазды ТАСС агенттігі.
Министрдің айтуынша, екі ел арасындағы қалыпты мемлекетаралық қатынастар орнату және түпкілікті бейбіт келісімге қол жеткізу үшін бірқатар шарттардың орындалуы маңызды.
Алайда Байрамов нақты қандай мәселелер туралы айтып отырғанын ашып көрсеткен жоқ.
Бұған дейін Баку тарапы Армения Конституциясынан Әзербайжанға қатысты аумақтық талаптар қамтылған тұстарды алып тастауды бейбіт келісімге қол қоюдың негізгі шарттарының бірі ретінде бірнеше рет атап өткен болатын.
Өткен жылдың тамыз айында Вашингтонда екі елдің сыртқы істер министрлері «бейбітшілік пен мемлекетаралық қатынастарды орнату туралы» келісім жобасына қол қойған.
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