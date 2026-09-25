Аргентинада жүздеген кит төлі жұмбақ инфекциядан қырылды
Соңғы бірнеше аптада Аргентинаның оңтүстігіндегі жағалауларға жүздеген өлі оңтүстік китінің төлі шығып қалған. Өлекселер әсіресе Чубут провинциясында көбейді. Мұнда алғашқы жағдайлар маусым айында-ақ анықтала бастаған.
Ғалымдар бұған теріде ауырсыну мен жоғары дене қызуын тудыратын ауыр бактериялық инфекция – тілме себеп болуы мүмкін деп болжайды.
Теңіз биологы Мариано Косарселланың айтуынша, киттердің өлімі табиғи себептен болуы ықтимал, дегенмен адам әрекетінің әсерін әзірге толық жоққа шығару мүмкін емес.
Пуэрто-Мадрин қаласы мен оған жақын орналасқан Вальдес түбегі – оңтүстік киттерінің көбеюі үшін аса маңызды аймақ. Былтыр мұнда рекордтық көрсеткішпен 2110 кит, оның ішінде 800 төл саналған. Биыл 1375 жануар тіркелген, олардың 400-ге жуығы – төлдер. Дегенмен зерттеушілер қазіргі өлім-жітімді бүкіл популяцияға қауіп төндіретін жағдай деп бағаламайды.
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