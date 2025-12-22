Аралда сексеуіл егу экологиялық мәселені шеше ме? – Әкім жауап берді

Қызылорда облысындағы Арал теңізінің құрғап кеткен табанына 1 млн гектар сексеуіл егілгені айтылған еді. Аймақ әкімі Нұрлыбек Нәлібаев осы жұмыстың нәтижесін айтып, алдағы жоспарды бөлісі, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Бүгінге дейін 660 гектар жерге сексеуіл егілді, бұл жұмыс келесі жылы да жалғасады. Оған демеушілерден де қаражат тартып отырмыз. Мысалы "КазМұнайГаз" ұлттық компаниясы бұл іске 2023 жылы 500 млн теңге ақша бөлді, – дейді әкім.
Әкім сөзінше қазіргі кезде экологиялық бастамаға қаржысы бар басқа да кәсіпкерлерді тарту мәселесі белсенді жүріп жатыр.
2023 жылы Аралға Еуроодақтың 20 елшісін алып бардық. Ондағы мақсатымыз шетелдік ұйымдардың гранттарын тарту болды. Қазіргі кезде нәтижесін беріп жатыр, – деді ол.
Әкім ғалымдардың зерттеуі бойынша құмның көшпеуіне, экологияның жақсаруына сексеуіл егудің маңызы жоғары екенін атап өтті.