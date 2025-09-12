Әр секунд қымбат: Таразда полицейлер тынысы тарылып жатқан балаға көмектесті

Таразда полицейлер жедел әрекет етіп, тынысы тарылып жатқан баланы жедел ауруханаға жеткізді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Жамбыл облысында әкімшілік аумақты патрульдеу кезінде тәртіп сақшылары көмекке шақырған айқай мен әйелдің қатты жылаған дауысын естіген.
Жақындап барғанда, олар есінен танып, демі әрең шығып жатқан кішкентай қызының жанында жанталасқан ананы көрген.
Уақытты жоғалтпай, полицейлер ана мен баланы патрульдік көлікке отырғызып, жарық шамдарын қосып, бар жылдамдықпен балалар ауруханасына жеткізді. Бар болғаны бірнеше минут ішінде қыз дәрігерлердің қолына тапсырылды. Дәрігерлер дереу реанимациялық шараларға кірісті.
Полицейлердің жедел әрекеті мен медицина қызметкерлерінің кәсібилігінің арқасында баланың өмірі құтқарылды. Дәрігерлердің айтуынша, егер бірнеше минутқа кешіккенде, қайғылы жағдай орын алуы мүмкін еді.
Қазіргі уақытта қыздың өміріне ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Ал ата-анасы ең қиын сәтте қасынан табылған жандарға шын жүректен алғыстарын білдірді.