Ақтөбеде терроризмге қарсы оқу-жаттығу өтеді

Бүгiн, 21:05
102
gov.kz
Фото: gov.kz

2025 жылдың 31 қазан күні Ақтөбе қаласында терроризмге қарсы күрес жөніндегі Ақтөбе облыстық жедел штабымен терроризмге қарсы оқу-жаттығу өткізу жоспарлануда, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Оқу-жаттығу шаралары барысында, терроризм актілерінің түрлі сценарийлеріне жедел жауап қайтару мәселелері қарастырылады.

Жүргізіліп жатқан іс-шараға байланысты, автокөліктер мен тұрғындардың қозғалысына уақытша қойылатын шектеулерге түсіністікпен қарауға шақырамыз.

Осы орайда, қауіпсіздік шараларын сақтауды және мемлекеттік орган қызметкерлерінің заңды талаптарын орындауды сұраймыз. Тек ресми ақпаратты басшылыққа ала отырып, жалған мәліметтердің таралуына жол бермеуді ескертеміз.

