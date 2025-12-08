Ақтөбеде оқушыны қаққан жүргізушіні әйел ұрып тастады

Ақтөбеде жаяу жүргіншілер өткелінде оқушы қызды көлік қағып кетті. Жанындағы әйел жүргізушіні қолындағы сөмкеге ұқсас затпен бірнеше рет ұрған. Полиция оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Оқиға бүгін, яғни 8 желтоқсанда түстен кейінгі уақытта Әбілқайыр хан даңғылы маңындағы Мир даңғылында болған.
Полиция мәліметінше, әйел адам мен кішкентай қыз жаяу жүргіншілер өткелінен өтпек болған. Сол сәтте қыз алға қарай жүгіріп шыққан, нәтижесінде Hyundai маркалы көлік оны қағып кеткен.
Қызбен бірге келе жатқан әйел (алдын ала дерек бойынша – туысы) бірден оқушыға көмектесудің орнына, көлік жүргізушісіне тап беріп, қолындағы затпен оны бірнеше рет ұрған.
Ақтөбе облыстық Полиция департаменті оқушының жарақат алғанын және медициналық көмек көрсету үшін ауруханаға жеткізілгенін хабарлады. Жағдайдың барлық мән-жайын анықтауға бағытталған тексеріс жүргізілуде.
Полиция бұл оқиғаның қаладағы жаяу жүргіншілерге қатысты бірінші жол-көлік апаты емес екенін еске салды.
Бұған дейін, 26 қазанға қараған түні Әбілқайыр хан даңғылында жүргізуші бағдаршамның қызыл түсіне тоқтамай, 8 жастағы қызды қағып кеткен еді. Көп ұзамай бүлдіршін алған жарақаттарының салдарынан қайтыс болды.