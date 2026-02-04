Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Ақтөбе облысында жол жабылды

Бүгiн, 01:47
145
Бөлісу:
depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"ҚазАвтоЖол" Ақтөбе облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын мәлім етті, деп хабарлайды BAQ.KZ.

2026 жылғы 4 ақпан сағат 01:30-да ауа райының бұзылуына байланысты "Ақтөбе – Қандыағаш – Доссор – Атырау – РФ шекарасы (Құрманғазы ө/п)" автожолының 104-250 шақырым аралығындағы учаскесінде (Қандыағаш қаласынан Қарауылкелді елді мекеніне дейін) көліктің барлық түріне шектеу қойылады, – делінген хабарламада.

Жолды 2026 жылғы 4 ақпан сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Полиция ескертеді: Алаяқтар жаңа әдіске көшті
Келесі жаңалық
Испания 16 жасқа толмаған балаларға әлеуметтік желілерге кіруге тыйым салады
Өзгелердің жаңалығы