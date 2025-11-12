Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Ақтөбе облысында үшем дүниеге келді

Бүгiн, 17:00
101
видеодан скриншот
VIDEO
Фото: видеодан скриншот

Ақтөбе облысында үшем дүниеге келді. Сәбилерге Әдемі, Сұлу және Әміре есімі берілді, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі. 

Шалқар қаласының тұрғындары 27 жастағы Аслан Лайықов пен Ләззат Жоламанованың отбасында үшем дүниеге келді.

Жас отбасының бұдан бөлек 5 жасар ұлы, 3 жасар қызы бар.

Нәрестелердің дүниеге келгендегі салмағы — 1600, 1670, 1490 грамм болса, бойлары бірдей, 35 см. Нәрестелер бірнеше минут айырмашылықпен дүниеге келген. Шақалақтар 1 айдан аса облыстық перинаталдық орталығы дәрігерлердің жіті бақылауында болып, тұрақты ем қабылдаған. Қазіргі таңда сәбилердің және анасының жағдайы жақсы, - деп хабарлады Ақтөбе облысы әкімдігінің баспасөз қызметі. 

