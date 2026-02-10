Ақтөбе облысында 11 көлік соқтығысып, қозғалыс шектелді

Ақтөбе облысындағы республикалық маңызы бар KAZ09 автожолында 11 көлік қатысқан жаппай жол-көлік оқиғасы болды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
"Қазавтожол" мәліметінше, жол апаты 10 ақпанда сағат 10:45 шамасында «Ақтөбе – Қандыағаш – Доссор – Атырау – РФ шекарасы (Құрманғазы ө/п)» бағытының Алға ауданына қарасты Тамды кенті маңында тіркелген. Ұлттық компания таратқан мәліметке сәйкес, жолдың жүру бөлігінде бұған дейін соқтығысқан 3 автокөліктен пайда болған кедергіні байқаған жүк көлігінің жүргізушісі қозғалысын ішінара тоқтатуға мәжбүр болған. Осы сәтте бір бағытта келе жатқан өзге көліктер бір-бірімен соқтығысып, тізбекті апатқа ұласқан.
Салдарынан жалпы саны 11 көлік зақымданды. Оқиғаға байланысты 10 ақпанда сағат 11:30-дан бастап аталған автожолдың 11–337 шақырым аралығында барлық көлік түріне қозғалыс уақытша шектелді.
Қазір апат орнында 7 арнайы техника жұмыс істеп жатыр. Құзырлы органдар жол-көлік оқиғасының мән-жайы мен себептерін анықтау жұмыстарын жалғастыруда.