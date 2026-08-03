Ақтөбе әуежайы Ташкенттен алғашқы тікелей рейсті қабылдады
Жаңа бағыт екі қала арасындағы әуе қатынасын қолжетімді етіп, өңіраралық ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ықпал етеді.
3 Тамыз 2026, 22:51
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3 Тамыз 2026, 22:513 Тамыз 2026, 22:51
37Фото: instagram.com/aktobe_airport
Әлия Молдағұлова атындағы халықаралық әуежай Centrum Air әуе компаниясының Ташкент – Ақтөбе бағыты бойынша алғашқы тікелей рейсін қабылдады.
Жаңа әуе бағыты Қазақстан мен Өзбекстан арасындағы туристік, іскерлік және мәдени байланыстарды дамытуға, сондай-ақ екі ел азаматтарының қатынасын жеңілдетуге мүмкіндік береді.
Әуежай ұжымы Centrum Air әуе компаниясына серіктестігі үшін алғыс білдіріп, алғашқы рейстің жолаушыларын Ақтөбе жерінде салтанатты түрде қарсы алды.
Жаңа бағыт екі қала арасындағы әуе қатынасын қолжетімді етіп, өңіраралық ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ықпал етеді.
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