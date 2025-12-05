Ақтаудың көшелеріне 19 мың шаршы метр асфальт төселді

2025 жылы тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 9772 шаршы метр автомобиль жолдарындағы жолақтар суық пластикпен және 1500 шаршы метр жол таңбасы термопластикпен жаңартылды. Бұл туралы шаһар басшысы Әбілқайыр Байпақов мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Жыл басынан бері 18 719 м2 шұңқырлы жол жөндеу жұмыстары жүргізілді.
Сонымен қатар биыл 16 орынға бағдаршам орнатылып, олар кезең-кезеңімен іске қосылуда. Оның ішінде жаяу жүргіншілер өткеліне 6 дана, жол қиылыстарына 10 дана жаңа бағдаршам орнатылды.