Каспийдегі трагедиядан кейінгі алғашқы тәулік: Іздеу, тергеу және қаза болғандардың отбасыларына көмек
Маңғыстаудағы әскери оқу-жаттығу кезіндегі қайғылы оқиғадан кейін іздестіру, тергеу және қаза болғандардың отбасыларына көмек көрсету жұмыстары қатар жүргізіліп жатыр.
Маңғыстау облысында әскери оқу-жаттығу кезінде болған қайғылы оқиғадан кейін мемлекеттік органдар бір мезетте бірнеше бағытта жұмыс жүргізді. Каспий теңізіндегі іздестіру-құтқару операциясы ұйымдастырылып, оқиғаның себептері мен мән-жайларын анықтау үшін тергеу басталды. Сонымен қатар қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларына көмек көрсету жұмыстары қолға алынды.
BAQ.KZ трагедиядан кейінгі алғашқы тәулікте қабылданған негізгі шешімдер мен атқарылған жұмыстарды хронология бойынша ұсынады.
24 қыркүйек: қайғылы оқиға болды
24 қыркүйекте Каспий теңізінің жағалауында оқу-жауынгерлік тапсырманы орындау кезінде 17 әскери қызметшіні ашық теңізге алып кеткен.
Маңғыстау облысында Қазақстан Республикасы Қарулы күштері Әскери-теңіз күштерінің оқу-жаттығуы кезінде Каспий теңізінің жағалауында оқу-жауынгерлік міндеттерді орындау барысында ауа райының күрт нашарлауы және желдің күшейуіне байланысты әскери қызметшілерді теңізге алып кетіп, салдарынан 9 әскери қызметші суға батып, қаза болды. Ал үшеуін құтқару мүмкін болды. Іздестіру-құтқару жұмыстары тәулік бойы жалғасты.
Іздестіру операциясы аяқталғаннан кейін 14 әскери қызметшінің қаза болғаны анықталды.
Үкіметтік комиссия оқиға болған күні жұмысын бастады
Қайғылы жағдайдан кейін Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қаза болған әскери қызметшілердің туған-туыстары мен жақындарына көңіл айтып, оқиғаның барлық мән-жайын анықтау және әскери қызметшілердің отбасыларына қажетті көмек көрсету жөнінде тапсырма берді.
Трагедияның себептері мен салдарын анықтау үшін Премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаевтың төрағалығымен Үкіметтік комиссия құрылды.
Комиссия 24 қыркүйек кешке Маңғыстау облысында алғашқы отырысын өткізді.
Президенттің шешімімен 25 қыркүйек Қазақстанда жалпыұлттық аза тұту күні болып жарияланды.
Іздестіру жұмыстары түні бойы жүргізілді
Каспий теңізінің акваториясындағы іздестіру-құтқару операциясы үздіксіз жалғасты.
25 қыркүйек таңғы сағат 09:15 шамасында бұған дейін із-түзсіз жоғалғандар қатарында болған екі әскери қызметшінің денесі табылды. Олар – сержант Мансұр Ғұмаров пен матрос Мирас Тұрдыбекұлы.
Осыдан кейін Қорғаныс министрлігі іздестіру операциясының аяқталғанын хабарлады.
Қорытынды мәлімет бойынша, теңізге кеткен 17 әскери қызметшінің үшеуі құтқарылды, 14-і қаза болды.
Іздестірумен қатар қылмыстық іс бойынша тергеу басталды
Құқық қорғау органдары іздестіру жұмыстарымен қатар қайғылы оқиғаның себептері мен мән-жайларын анықтауға кірісті.
Ресми мәліметке сәйкес, Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 453-бабының 2-бөлігі – «Ауыр зардаптарға әкеп соққан қызметке салғырт қарау» және 465-бабы – «Кеме жүргізу қағидаларын бұзу» бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Тергеу барысында оқиға орны қаралып, 30-дан астам әскери қызметші жауап алынды. Құжаттар мен бейнематериалдар тәркіленіп, 12 сараптама тағайындалды.
Бас прокуратура жеке құрамның қауіпсіздігін тиісінше қамтамасыз етпеді және құтқару жұмыстарын ұйымдастыру кезінде тиісті міндеттерді орындамады деген күдікке ілінген лауазымды тұлғалар анықталғанын хабарлады.
Кейін Қорғаныс министрлігі жүйесінің бес лауазымды тұлғасы ұсталғаны белгілі болды. Олар қылмыстық іс бойынша күдікті ретінде тергеліп жатыр.
Ендігі міндет – оқиғаның қалай өрбігенін толық қалпына келтіріп, оған қатысы бар барлық лауазымды тұлғалардың әрекетіне немесе әрекетсіздігіне құқықтық баға беру.
Қаза болғандардың отбасыларына материалдық және психологиялық көмек көрсетіледі
Трагедиядан кейінгі негізгі бағыттардың бірі – қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларына қолдау көрсету.
Үкіметтік комиссия әр отбасыға материалдық көмек және қажетті қолдау көрсетілетінін мәлімдеді.
Қорғаныс министрлігі де қаза болған әскери қызметшілердің жақындарына материалдық әрі психологиялық көмек көрсетілетінін хабарлады.
Сонымен қатар азаматтар, кәсіпкерлер мен ұйымдар тарапынан қосымша көмек көрсету туралы өтініштер түскен. Осыған байланысты Маңғыстау облысының әкімдігі отбасыларға көрсетілетін көмекті жинау және үйлестіру үшін бірыңғай операторды анықтады.
Қазір не белгілі?
Каспий теңізіндегі іздестіру-құтқару операциясы аяқталды. Алайда қайғылы оқиғаға қатысты тергеу жалғасып жатыр.
Енді құқық қорғау органдарына оқиғаның нақты себептерін анықтап, қандай жағдайлар қайғылы жағдайға әкелгенін толық зерделеу қажет. Сонымен қатар нақты лауазымды тұлғалардың әрекеті немесе әрекетсіздігі анықталып, олардың әрқайсысына заң аясында құқықтық баға берілуі тиіс.
Бұған қоса қаза болған әскери қызметшілердің отбасыларымен жұмыс жалғасады.
Маңғыстаудағы трагедияның барлық мән-жайы тергеу нәтижесінде нақтылануы керек. Қазір мемлекеттік органдардың негізгі назары – оқиғаның себептерін толық анықтауға, кінәлі тұлғалардың жауапкершілігін белгілеуге және қаза болғандардың отбасыларына қажетті қолдау көрсетуге бағытталған.
Айта кетейік, Каспий теңізінде әскери оқу-жаттығу кезінде қаза тапқан сарбаздың бірі елімізге белгілі спортшы, самбо мен дзюдодан Қазақстан чемпионы, ТМД ойындарының күміс жүлдегері, халықаралық және республикалық турнирлердің жеңімпазы, спорт шебері атағына үміткер Сержан Аяпберген болды.
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