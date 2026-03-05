Ақтаудағы мектеп жанындағы төбелес: 10 жасар оқушының ата-анасы жауапқа тартылды
Ақтауда мектеп оқушылары бір бірін балағаттап, төбелескен сәттегі видео тарады.
Әлеуметтік желілерде Ақтауда мектеп оқушыларының төбелесі түсірілген видео тарады. Кадрларда бір топ оқушы мектеп маңында жанжалдасып, бір-бірін балағаттаған, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
Құқық қорғаушылар әлеуметтік желілерге мониторинг жүргізу барысында төбелеске қатысы бар оқушыларды анықтаған.
Белгілі болғандай, 4 наурыз күні сағат 13:20 шамасында Ақтау қаласы, 19-шағын ауданындағы №32 мектептің жанында жасөспірім оқушылар арасында түсініспеушілік болып, төбелес болған.
Тексеру жұмыстарын жүргізу барысында төбелес құрамында болған аталған мектептің 10 жасар оқушысы анықталды. Аталған жасөспірімнің заңды өкіліне қатысты Қазақстан Республикасы Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 127-бабының 1-бөлігіне сәйкес әкімшілік хаттама толтырылды. Аталған оқиға бойынша ешқандай арыз-шағым түспеген, ауруханаға да ешкім қаралмаған. Өзге жасөспірімдердің жеке бастарын анықтау үшін тиісті жұмыстар жүргізілуде, - деп хабарлады Маңғыстау облысының ПД баспасөз қызметі.
Еске салайық, бұған дейін боксшы Данияр Елеусіновтің әйелі көршілерін соққыға жықты деп айыпталғаны хабарланды.
Ең оқылған:
- Қазақстанда әйелдердің зейнетке шығу жасы 2028 жылдан бастап өзгереді
- Талғарда жеті баланың әкесі қатыгездікпен өлтірілді: Күдікті ретінде әйелі мен енесі ұсталды
- Әли Рустам Мәдениет және ақпарат вице-министрі болып тағайындалды
- Салафилерге көз үйренді. Спорттағы жат ағым. Қазақстандағы діни ахуал қазір қандай?
- Павлодар облысында 40 миллион теңгенің малын ұрлаған қылмыстық топ ұсталды