Ақтаудағы балалар алаңы тұрғындардың наразылығын тудырды
Қала тұрғындары аумақты толыққанды балалар және спорт аймағына айналдыруды, қосымша ойын құрылғыларын, тренажерлер мен көгалдандыру элементтерін орнатуды сұрайды.
Ақтау қаласында 3-шағын аудандағы №110 үйдің маңындағы балалар ойын алаңы жергілікті тұрғындардың сынына ұшырады. Тұрғындардың айтуынша, бұрын жаңарту және абаттандыру уәде етілген аумақта жұмыс толық аяқталмаған.
Lada.kz-тің хабарлауынша, алаңның бір бөлігі ғана пайдалануға берілген, ал қалған аумақта ойын элементтері жеткіліксіз. Сондай-ақ, тұрғындар орындықтар мен қоқыс жәшіктерінің жоқтығын, кешкі жарықтандырудың орнатылмағанын атап өтті. Бұл жағдай қауіпсіздікке әсер етіп, түнгі уақытта белгісіз топтардың жиналуына себеп болуы мүмкін екенін айтады.
Қала тұрғындары аумақты толыққанды балалар және спорт аймағына айналдыруды, қосымша ойын құрылғыларын, тренажерлер мен көгалдандыру элементтерін орнатуды сұрайды.
Қала әкімдігі тұрғындардың шағымы назарға алынғанын мәлімдеді. Бұл мәселе бойынша мердігер ұйымға тексеру жүргізу және қосымша абаттандыру мүмкіндігін қарастыру тапсырылған.
Тексеру нәтижесіне қарай қосымша ойын элементтерін, орындықтарды, урналарды және басқа да инфрақұрылым нысандарын орнату мәселесі қаралады.
Әкімдік абаттандыру жұмыстары бекітілген жоспарға сәйкес кезең-кезеңімен жалғасатынын хабарлады.
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