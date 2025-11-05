Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Ақтауда жаяу жүргіншілер өткелінде 7 жасар қызды көлік қағып кетті

Бүгiн, 07:47
76
Бөлісу:
lada.kz
Фото: lada.kz

Ақтауда 26-шағын ауданда жол-көлік оқиғасы орын алды. Lada маркалы автокөліктің жүргізушісі жаяу жүргіншілер өткелінен өтіп бара жатқан 2018 жылы туған қыз баланы қағып кеткен, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.

Маңғыстау облыстық ПД мәліметінше, оқиға 4 қараша күні шамамен сағат 17:30-да болған. Зардап шеккен бала ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер оның жағдайын бақылауда ұстап отыр.

Жүргізушіге қатысты ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 610-бабы («Жол қозғалысы ережелерін бұзу, адамның денсаулығына зиян келтіруге әкеп соққан жағдайда») бойынша әкімшілік хаттама толтырылды, - делінген ПД хабарламасында.

Айта кетейік, ҚР ӘҚБтК-нің 610-бабына сәйкес, мұндай құқық бұзушылық үшін 40 айлық есептік көрсеткіш (157 280 теңге) көлемінде айыппұл немесе тоғыз айға дейін көлік құралын басқару құқығынан айыру жазасы көзделген.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
2025 жылы ипотекамен үй алу үшін айлығыңыз қанша болуы керек
Келесі жаңалық
Бүгін еліміздің қай қалаларында ауа сапасы нашарлайды
Өзгелердің жаңалығы