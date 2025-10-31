Ақтауда сот 10 баланың анасын айыппұлдан толық ақтап шықты

Ақтау қаласында сот 17 жастағы қызының уақытша жұмыс істегені үшін айыппұл салынған көпбалалы ананың пайдасына шешім шығарды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Сот мәліметінше, әйелге Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 127-бабы, яғни «Балаларды тәрбиелеу жөніндегі ата-аналық міндеттерді орындамау» бойынша айып тағылған. Бұған кәмелетке толмаған қызының еңбек шартынсыз сатушы болып жұмыс істеуі туралы инспектордың хаттамасы негіз болған.
Алайда істі қарау барысында қыз бен жұмыс беруші арасында кеңесші ретінде жұмысқа қабылдау туралы келісімшарттың бар екені анықталды. Жұмыс беруші сотта қыздың 17 жасқа толғанын және оның жұмысы уақытша, күніне екі сағаттан аспағанын, бұл Труд кодексінің талабына сай екенін растады.
Сондай-ақ сот барысында белгілі болғандай, инспектор кәмелетке толмаған қызды хаттамаға қол қоюға мәжбүрлеген, ал еңбек шартындағы мөрдің болмауы жауапкершілікке тартуға негіз бола алмайды.
Сот еске салды:
- ешкім өз кінәсіздігін дәлелдеуге міндетті емес (ҚР ӘҚБтК 10-бабы);
- кінәлілікке қатысты күмәндер айыпталушының пайдасына қаралады;
- әкімшілік жауапкершілік тек дәлелденген кінә болған жағдайда ғана қолданылады.
Осы мән-жайларды ескере отырып, сот хаттаманы және айыппұл салу туралы қаулыны жойып, көпбалалы ананы толық ақтады.
Шешімде атап өтілгендей, 17 жастағы қыз отбасындағы тоғыз кәмелетке толмаған бауырына көмектесу үшін жұмыс істеген.