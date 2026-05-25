Ақтауда шетелдік азамат денесіне 1 кг апиын жасырып, шекарадан өтпек болған

Ақтау әуежайында денесіне 1 кг апиын жасырған шетелдік ұсталды: ҰҚК ірі есірткі арналарын жойды.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті еліміздің әуежайлары мен шекара маңында есірткі құралдарының заңсыз айналымына қарсы ауқымды арнайы операциялар сериясын жүргізді. Жедел шаралар барысында халықаралық және өңірлік есірткі арналарының көзі жойылды.
Ақпаратқа сәйкес, биылғы жылдың сәуір айынан бастап есірткі жеткізудің 9 халықаралық және 2 өңірлік арнасы толығымен бұғатталған. Сонымен қатар, есірткі өндірісімен айналысқан 1 фитозертхананың қызметі залалсыздандырылды.
Ақтау әуежайындағы оқиға: «Тірі контейнер»
ҰҚК жедел қызметкерлері Ақтау қаласының халықаралық әуежайында шекарадан өтпек болған күдікті шетелдік азаматты құрықтады. Тексеріс барысында оның өз денесін есірткі тасымалдау үшін пайдаланғаны анықталды.
Күдіктінің ішінен жалпы салмағы 1 килограмм болатын 114 апиын капсуласы табылып, тәркіленді, - делінген ресми хабарламада.
Елорда әуежайындағы ұстау және қылмыстық топтың әрекеті
Дәл осындай контрабандалық әрекеттің жолы Астана әуежайында да кесілді. Оңтүстік Азия елдерінің бірінен ұшып келген Қазақстан азаматынан 12 кг гашиш майы тәркіленген.
Бұдан бөлек, елімізде ірі көлемдегі «көкнәр сабағын» заңсыз тасымалдаумен, оны таратумен және сол шикізаттан есірткі жасаумен айналысқан тұрақты қылмыстық топтың да құқыққа қайшы әрекеттері әшкереленді.
Тәркіленген есірткі көлемі мен күдіктілер
Арнайы операциялардың нәтижесінде заңсыз айналымнан аса ірі көлемдегі тыйым салынған заттар алынды:
-
20 тонна көкнәр сабаны және 150 литрден астам прекурсор;
-
26,4 кг марихуана;
-
18,5 кг гашиш майы және 9 кг гашиш;
-
11,4 кг синтетикалық есірткі;
-
3,4 кг апиын және 110 грамм кокаин.
Аталған қылмыстарды жасады деген күдікпен Қазақстанның 23 азаматы мен 3 шетелдік ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта бұл фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру амалдары қызу жүріп жатыр.
ҰҚК өкілдері Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейтінін ескертті.
Еске салайық, бұған дейін Алматыда "закладчиктер" көбейгені, биыл есірткімен күреске қанша бөлінгені хабарланды.
