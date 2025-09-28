Ақтауда медициналық туризмнің дамуы талқыланды

Ақтауда Халықаралық туристік форум өтті, оның шеңберінде медициналық туризмді дамыту мәселелеріне ерекше назар аударылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Іс-шараға ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Ардақ Амангелдиев, сондай-ақ медицина саласындағы отандық және шетелдік сарапшылар қатысты.
Қатысушылар жағалаудағы туристік және сауықтыру аймақтарына, соның ішінде «Аққұм», «Нұр» және «Сая» санаторийлік орталықтарына барды. Олар инфрақұрылымды жоғары бағалады және өңірдің медициналық-сауықтыру қызметтері саласындағы елеулі әлеуетін атап өтті.
Форумның шеңберінде панелдік сессия өтті, онда жетекші дәрігерлер мен сарапшылар тәжірибе алмасып, саланы одан әрі ілгерілету жолдарын ұсынды.
Іс-шара соңында Маңғыстау облысында Денсаулық сақтау вице-министрі мен медициналық ұйымдар басшыларының қатысуымен медициналық туризмді дамыту және санаторийлік-курорттық емдеу мәселелері бойынша кеңес өтті.