Ақтауда медициналық туризмнің дамуы талқыланды

Бүгiн, 18:20
102
Денсаулық сақтау министрлігі
Фото: Денсаулық сақтау министрлігі

Ақтауда Халықаралық туристік форум өтті, оның шеңберінде медициналық туризмді дамыту мәселелеріне ерекше назар аударылды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Іс-шараға ҚР Денсаулық сақтау вице-министрі Ардақ Амангелдиев, сондай-ақ медицина саласындағы отандық және шетелдік сарапшылар қатысты.

Ақтауда медициналық туризмнің дамуы талқыланды

Қатысушылар жағалаудағы туристік және сауықтыру аймақтарына, соның ішінде «Аққұм», «Нұр» және «Сая» санаторийлік орталықтарына барды. Олар инфрақұрылымды жоғары бағалады және өңірдің медициналық-сауықтыру қызметтері саласындағы елеулі әлеуетін атап өтті.

Ақтауда медициналық туризмнің дамуы талқыланды

Форумның шеңберінде панелдік сессия өтті, онда жетекші дәрігерлер мен сарапшылар тәжірибе алмасып, саланы одан әрі ілгерілету жолдарын ұсынды.

Іс-шара соңында Маңғыстау облысында Денсаулық сақтау вице-министрі мен медициналық ұйымдар басшыларының қатысуымен медициналық туризмді дамыту және санаторийлік-курорттық емдеу мәселелері бойынша кеңес өтті.

