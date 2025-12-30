Қазақстанның соңғы жаңалықтары
Басты жаңалықтар

Ақтауда мас жүргізуші ауладағы автотұрақта жол-көлік оқиғасын жасады

Бүгiн, 10:25
204
Бөлісу:
Видеодан скрин
VIDEO
Фото: Видеодан скрин

Ақтауда 7 шағынауданда мас жас жүргізуші аула ішіндегі автотұрақта жол-көлік оқиғасын жасады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.

Оқиға 28 желтоқсан күні түнгі сағат 03:00 шамасында №22 және №23 үйлердің арасында болған. Полиция мәліметінше, 2005 жылы туған Toyota Camry көлігінің жүргізушісі рөлге ие бола алмай, бірнеше тұрақта тұрған автокөлікті соққан, олардың бірі аударылып қалған.

Полиция қызметкерлері оқиға орнына жедел жетіп, құқық бұзушыны ұстады. Аталған дерек бойынша ҚР ӘҚБтК-нің 608-бабы («Алкогольдік, есірткілік немесе мас күйінде көлік құралын басқару») бойынша хаттама толтырылып, іс материалдары сотқа жолданды.

Жүргізуші 20 тәулікке дейін әкімшілік қамауға алынып, жеті жылға көлік жүргізу құқығынан айырылуы мүмкін.

Жазылыңыз telegram - ға
Қысқа да нұсқа. Жазылыңыз telegram - ға
Алдыңғы жаңалық
Ресей әуежайында екі полицейге қол көтерген 74 жастағы қазақстандық әйел қамауға алынды
Келесі жаңалық
Айналасындағыларды балағаттаған оқушының ата-анасына айыппұл салынды
Өзгелердің жаңалығы