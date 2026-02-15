Ақтауда із-түзсіз жоғалып кеткен 38 жастағы әйелдің мәйіті табылды
Полиция өлімнің нақты себебі сот-медициналық сараптамадан кейін белгілі болатынын мәлімдеді.
Бүгiн 2026, 02:28
162Фото: polisia.kz
Маңғыстау облысында 30 қаңтардан бері хабарсыз кеткен 38 жастағы әйелдің мәйіті табылды, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.
Маңғыстау облыстық полиция департаментінің мәліметінше, із-түзсіз жоғалғандар санатында тіркелген азаматшаның денесі анықталған.
Алдын ала мәліметке сәйкес өлімнің нақты себебі сот-медициналық сараптама нәтижелері дайын болғаннан кейін белгілі болады. Сондай-ақ қаза болу жағдайлары мен зорлық-зомбылық белгілерінің бар-жоғы да сараптама қорытындысымен нақтыланады.
Қазір аталған дерек бойынша барлық мән-жай анықталып, тексеру амалдары жалғасып жатыр.
