Ақтауда екі балдық жер сілкінісі сезілді

Бүгiн, 04:55
134
Фото: pexels.com

Жер сілкінісінің ошағы Ресейде орналасқан. Жер асты дүмпуін Маңғыстау облысының тұрғындары сезді, деп хабарлайды BAQ.KZ Төтенше жағдайлар министрлігіне сілтеме жасап.

Жер сілкінісін «НТСНИ» МЭК сейсмикалық стансалар желісі сағат 1:33-те тіркеді.

Зілзала ошағы Ресей аумағында Алматы қаласынан оңтүстік-батысқа қарай 2321 шақырым жерде орналасқан, - делінген хабарламада.

Ақтаудан 209 шақырым жерде Маңғыстау облысында болжамды қарқындылық 2 баллды құрады.

Зардап шеккендер туралы мәлімет жоқ, - деп хабарлады Маңғыстау облысы ТЖ департаментінен.

Еуропалық Жерорта теңізі сейсмологиялық орталығының (EMSC) мәліметі бойынша, Дербент қаласынан (Ресей, Дағыстан) 51 шақырым жерде Каспий теңізі аймағында магнитудасы 6,0 болатын жер сілкінісі болды.

