Ақтауда байкерлер Құрылтай сайлауын ерекше тәсілмен еске салды
Құрылтай сайлауының нышандары бейнеленген жалауларды желбіреткен бір топ байкер Ақтау көшелерімен бір сапта жүріп өтті. Бастамашыл тұрғындар осындай жарқын әрі ерекше тәсілмен қала жұртшылығына алдағы дауыс беруді еске салды.
Қатысушылар бұл бастама үшін өздеріне жақын форматты таңдады. Үйреншікті ақпараттық акциялардың орнына олар мотошерудің серпінді үлгісін таңдап, сайлау туралы ақпаратты жұрт назарын аударарлықтай әсерлі жеткізді.
Байкерлер ортақ бағыттан ауытқымай, қала көшелерімен бір сапта жүрді. Бұл көрініс бірлік пен ортақ бағдарды бейнеледі. Сонымен бірге әр қатысушы саптың дербес бөлігі болып қала берді.
Бұл көрініс алдағы дауыс берумен үндеседі: әр азамат өз шешімін өзі қабылдайды, ал жекелеген дауыстар бірігіп, елдің ортақ таңдауын қалыптастырады.
Мотошеруге қатысушылар бастаманың мәнін былай түсіндірді:
«Осы бастама арқылы біз азаматтарға алдағы оқиғаның да, әрбір дауыстың да маңызын жеткізгіміз келді».
23 тамызда қазақстандықтар жаңа бір палаталы Құрылтай депутаттарын алғаш рет сайлайды. Ақтау тұрғындары осы мотошеру арқылы алдағы оқиғаның да, оған әр азаматтың қатысуының да маңызды екенін еске салды.
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