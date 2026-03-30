Ақтауда алкогольді лицензиясыз сатқан дүкенге айыппұл салынды
Бүгiн 2026, 21:19
32Фото: freepik
Ақтау қаласының мамандандырылған әкімшілік құқықбұзушылықтар жөніндегі соты алкоголь өнімдерін лицензиясыз сатқан кәсіпкерге қатысты істі қарады, деп хабарлайды BAQ.KZ Lada.kz-ке сілтеме жасап.
Сот мәліметінше, 2026 жылғы 3 наурызда 32Б шағынауданында орналасқан дүкенде алкоголь өнімдері тиісті лицензиясыз сақталып, сатылғаны анықталған.
Сот отырысы барысында кәсіпкер өз кінәсін толық мойындады.
Осыған байланысты ҚР Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексінің 463-бабы 1-бөлігі бойынша оған 15 айлық есептік көрсеткіш (64 875 теңге) көлемінде айыппұл салынды. Айыппұл 30%-ға қысқартылып, нәтижесінде 45 413 теңгені құрады.