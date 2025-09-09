АҚШ визасына өтініш берушілерге жаңа талап қойылды

6 қыркүйектен бастап АҚШ визасын үшінші елде алу мүмкіндігі тоқтатылады, деп хабарлайды BAQ.KZ тілшісі.
АҚШ Мемлекеттік департаменті 2025 жылдың 6 қыркүйегінен бастап шетелдік мамандарға, студенттерге және халықаралық кадрлармен жұмыс істейтін америкалық жұмыс берушілерге тікелей әсер ететін жаңа тәртіп енгізді.
Жаңа ережеге сәйкес, АҚШ-тың барлық уақытша (неиммиграциялық) визасына өтініш берушілер тек өз елінде немесе ресми тұрғылықты жерінде ғана сұхбаттасудан өтуі тиіс.
Бұл өзгеріс ұзақ жылдар бойы қолданыста болған «үшінші елде мөр басу» (third country stamping) тәжірибесін тоқтатты. Бұған дейін көптеген өтініш берушілер өз елінде ұзақ кезекте тұрмау үшін басқа мемлекетке барып, сұхбаттасып визасын алып жүрді. Мәселен, үндістандық H-1B жұмыс визасына үміткер Германия немесе Таиландқа барып, жылдам виза рәсімдей алатын.
Енді не өзгереді?
- Сұхбат тек азаматтығыңыз бар елде немесе заңды тұрып жатқан мемлекетте өткізіледі.
- Төлемдер басқа елге ауыстырылмайды. Егер қате елді таңдасаңыз, қаражатыңыз қайтарылмайды.
- Бұған дейін жасалған жазбалар күшінде қалады, бірақ жаңа өтініштер тек жаңа тәртіп бойынша қабылданады.
Елшілігі жоқ мемлекеттердің азаматтары қайда жүгінеді?
АҚШ-тың кейбір елдерде консулдық қызметі жоқ. Мұндай жағдайда Мемлекеттік департамент балама елшіліктерді белгілеген:
- Ресей → Астана (Қазақстан) немесе Варшава (Польша)
- Иран → Дубай (БАӘ)
- Венесуэла → Богота (Колумбия)
- Куба → Джорджтаун (Гайана)
- Украина → Краков немесе Варшава
- Сомали/Оңтүстік Судан → Найроби (Кения)
- Йемен → Эр-Рияд (Сауд Арабиясы)
Жаңа тәртіптен кімдер босатылады?
- Дипломатиялық және ресми визалар (A, G, НАТО)
- БҰҰ штаб-пәтері келісіміне жататын тұлғалар
- Шұғыл медициналық, гуманитарлық немесе сыртқы саясаттық жағдайлар
Бұл өзгеріс негізінен жұмыс және студенттік визаларға (H-1B, L-1, O-1, F-1, J-1) қатысты.
Неліктен бұл маңызды?
Мамандар үшін:
- Кейбір елдерде сұхбаттасуға жазылу уақыты бір жылдан асады. Үшінші елге бару мүмкіндігі жойылғандықтан, кезек одан әрі ұзаруы мүмкін.
- Іскерлік сапармен жүргендер виза рәсімдеу үшін міндетті түрде еліне қайтуға мәжбүр болады.
- Қателік жіберіп, басқа елде төлем жасаған жағдайда ақшаңыз күйіп кетеді.
Жұмыс берушілер үшін:
- Жаңа қызметкерлердің АҚШ-қа келуі бірнеше айға кешігуі ықтимал.
- Қызметкерлер халықаралық сапардан кейін виза рәсімдемей, елге қайта алмай қалуы мүмкін.
- Жоспарлау кезінде қателік жіберілсе, компанияға қосымша шығын әкеледі.
Не істеу керек?
- Сұхбатқа алдын ала жазылыңыз (мүмкін болса, бір жыл бұрын).
- Тұрақты тұратын елді дәлелдейтін құжаттарды жинап қойыңыз.
- Үшінші елде виза рәсімдеуден аулақ болыңыз.
- Шұғыл жағдайға дайын құжаттарды сақтаңыз.
2025 жылдың 6 қыркүйегінен бастап күшіне енген жаңа тәртіп АҚШ-тың виза саясатына айтарлықтай өзгеріс әкелді. Енді өтініш берушілер үшін басты талап – сұхбатты тек өз елінде тапсыру.
Бұл шетелдік мамандардың АҚШ-қа жету уақытын ұзартуы мүмкін, ал жұмыс берушілер үшін алдын ала жоспарлау мен қосымша шығындарды қажет етеді.