АҚШ-тың Венесуэладағы шабуылынан кемінде 40 адам қаза тапты

Қаза тапқандар арасында бейбіт тұрғындар мен сарбаздар бар, деп хабарлайды BAQ.KZ Анадолы агенттігіне сілтеме жасап.
New York Times басылымының мәліметіне сәйкес, Венесуэла президенті Николас Мадуроны нысанаға алған АҚШ әскери шабуылы кезінде кемінде 40 адам қаза тапты.
АҚШ шенеуніктері New York Times-қа шабуыл жер үсті күштері енгізілмес бұрын Венесуэланың әуе қорғанысын істен шығаруға бағытталған ауқымды әуе операциясын қамтығанын айтты.
Әуе қорғанысын жою үшін 150-ден астам АҚШ ұшағы жіберілді, содан кейін әскери тікұшақтар Мадуроның орналасқан жеріне шабуыл жасаған әскерді жеткізді, – деп атап өтті басылым.
Қаза тапқандар саны немесе операция ауқымы туралы Ақ үйден немесе Пентагоннан әзірге ресми растау болған жоқ.