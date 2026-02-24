  • Мұқаба
  • АҚШ-тың шығысында қарлы боран: 10 000 рейс тоқтатылып, жүздеген мың адам электр қуатынсыз қалды

Қуатты қарлы боран АҚШ-тың солтүстік-шығысын сал етті. Әуежайларда рейстер тоқтатылып, жүздеген мың адам электр қуатынсыз қалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.

Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Род-Айленд, Массачусетс және Коннектикут штаттарында қуатты циклон соғып тұр. Дауыл күшіндегі желмен бірге қар жаууы төтенше жағдай жариялауға себеп болды.

Қазіргі уақытта 60 см-ден астам қар жауды, бұл Нью-Йорк пен Филадельфиядағы соңғы жылдардағы ең қатты қар жаууы.

Қауіпті ауа райы жағдайлары қоғамдық көлікті бұзды, тас жолдарда көлік құралдарына тыйым салынды және 10 000-нан астам рейс тоқтатылды. Ұшулардың кешігуі қазір 12 сағаттан астам уақытқа созылды.

650 000-нан астам тұтынушы электр қуатынсыз қалды.

