АҚШ-тың шығысында қарлы боран: 10 000 рейс тоқтатылып, жүздеген мың адам электр қуатынсыз қалды.
Бүгiн 2026, 05:27
Фото: Х әлеуметтік желісінен
Қуатты қарлы боран АҚШ-тың солтүстік-шығысын сал етті. Әуежайларда рейстер тоқтатылып, жүздеген мың адам электр қуатынсыз қалды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Нью-Йорк, Нью-Джерси, Пенсильвания, Делавэр, Род-Айленд, Массачусетс және Коннектикут штаттарында қуатты циклон соғып тұр. Дауыл күшіндегі желмен бірге қар жаууы төтенше жағдай жариялауға себеп болды.
Қазіргі уақытта 60 см-ден астам қар жауды, бұл Нью-Йорк пен Филадельфиядағы соңғы жылдардағы ең қатты қар жаууы.
Қауіпті ауа райы жағдайлары қоғамдық көлікті бұзды, тас жолдарда көлік құралдарына тыйым салынды және 10 000-нан астам рейс тоқтатылды. Ұшулардың кешігуі қазір 12 сағаттан астам уақытқа созылды.
650 000-нан астам тұтынушы электр қуатынсыз қалды.
