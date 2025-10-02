АҚШ-тың Қазақстандағы елшілігі жұмысын уақытша шектейтін болды

АҚШ-тың Қазақстандағы елшілігі Америкадағы мемлекеттік құрылымдардың бір бөлігінің жұмысын уақытша тоқтатуы (шатдаун) салдарынан әлеуметтік желідегі белсенділігін азайтады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Бұл туралы ақпарат елшіліктің Instagram-парақшасында жарияланды.
Қаржыландыру мен үкімет жұмысының уақытша тоқтатылуына байланысты осы аккаунтта жаңартулар толық жұмыс қалпына келгенге дейін тұрақты түрде жарияланбайды. Тек шұғыл қауіпсіздік пен қорғауға қатысты хабарламалардан басқа, – делінген хабарламада.
Сонымен қатар елшілік қазіргі таңда АҚШ-та да, шетелдегі елшіліктер мен консулдықтарда да паспорт пен транзиттік визаларды беру қызметтері жоспарға сәйкес, қолда бар мүмкіндіктер аясында жалғасып жатқанын нақтылады.