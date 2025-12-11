АҚШ туристерден соңғы 5 жылдағы әлеуметтік желі деректерін сұрауы мүмкін

АҚШ шетелдік туристерді елге кіргізу кезінде соңғы бес жылдағы әлеуметтік медиа тарихын ұсынуды талап етуі мүмкін, деп хабарлайды BAQ.KZ ВВС-ге сілтеме жасап.
Жаңа ұсыныс бойынша бұл талап 90 күнге дейін визасыз келуге рұқсаты бар азаматтарға, оның ішінде Ұлыбритания, Ирландия, Франция, Австралия және Жапония азаматтарына қатысты болады.
ESTA (Electronic System for Travel Authorization) формасын толтырған туристерге жаңа талап енгізілуі мүмкін. Қазіргі кезде ESTA саяхатшылардан салыстырмалы аз ақпарат жинайды және бір реттік төлем 40 долларды құрайды.
Жаңа құжат бойынша туристер соңғы 5 жылдағы әлеуметтік желідегі аккаунттары туралы ақпаратты беруі қажет, сондай-ақ соңғы бес жылдағы телефон нөмірлері мен соңғы он жылдағы электрондық пошта мекенжайлары, сондай-ақ отбасы мүшелері туралы қосымша мәліметтер сұралуы мүмкін.
Бұл ұсыныс АҚШ Кеден және шекара қызметі (CBP) және Ішкі қауіпсіздік департаменті (DHS) арқылы жарияланды. Ол 60 күн бойы жұртшылықпен талқыланады.
Digital құқық қорғаушы ұйым, Electronic Frontier Foundation қызметкері София Коуп бұл ұсынысты сынға алып, New York Times-ке берген сұхбатында «азаматтық бостандық мәселелерін күшейте алады» деді.
Сонымен қатар, иммиграциялық заң бойынша маманданған Fragomen компаниясы, бұл тәжірибелік қиындықтар туғызуы мүмкін екенін атап өтті, өйткені туристер ESTA мақұлдауын ұзақ күтуге мәжбүр болады.
Бұрын енгізілген шектеулер мен талаптар Трамп әкімшілігі кезінде американдық туризмге әсер еткен. Мысалы, Канаданың көптеген азаматтары тарифтерге наразылық ретінде АҚШ-қа сапарларды бойкоттаған. Американдық туристік қауымдастық мәліметіне сәйкес, бұрын канадалықтар АҚШ-қа келетін барлық шетелдік туристердің төрттен бірін құрап, жылына 20 миллиард доллардан астам қаражат жұмсаған.