АҚШ-тағы бюджет дағдарысы: Маск даулы бастама көтерді

Ол қаржылық дағдарыс кезінде TSA қызметкерлеріне еңбекақы төлеуді ұсынды.

Бүгiн 2026, 20:50
Америкалық миллиардер Илон Маск АҚШ Көлік қауіпсіздігі әкімшілігінің (TSA) үкімет жұмысының ішінара тоқтауынан (шатдаун) зардап шеккен қызметкерлеріне жалақыны жеке өзі төлеуді ұсынды, деп хабарлайды BAQ.KZ. 

Бұл туралы ол X әлеуметтік желісіндегі (бұрынғы Twitter) парақшасында жазды.

Еліміздегі әуежайларда көптеген америкалықтың өміріне кері әсер етіп отырған осы қаржылық дағдарыс кезінде TSA қызметкерлерінің еңбекақысын төлеуді ұсынғым келеді, – деп жазды америкалық кәсіпкер.

Шетелдік БАҚ-тың жазуынша, үкімет жұмысының ішінара тоқтауына байланысты әуежайларда TSA қызметкерлерінің шамамен 10 пайызы жұмысқа шықпаған. Әдетте жұмысқа келмейтіндер үлесі шамамен 2 пайызды құрайды, алайда 14 ақпаннан кейін бірқатар әуежайда бұл көрсеткіш 20 пайызға дейін өскен.

Соның салдарынан әуежайларда ұзын-сонар кезек пайда болып, жолаушылар тексеруден өту үшін кемінде бірнеше сағат уақыт жұмсаған. Бұл жаппай кешігулер мен рейстердің тоқтатылуына алып келген.

Ең оқылған:

