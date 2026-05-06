АҚШ-та Иранмен арадағы бітім режимінің әлі де күшінде екені расталды
АҚШ Қорғаныс министрі Пит Хегсет Ормуз бұғазындағы кеме қозғалысын реттеуге бағытталған америкалық шаралардың уақытша екенін және аймақтағы әскери операциялардан бөлек жүргізіліп жатқанын атап өтті. Оның сөзінше, «бітім аяқталған жоқ».
АҚШ Иранмен жасалған атысты тоқтату келісімі әлі де сақталып отырғанын мәлімдеді, деп хабарлайды BAQ.KZ CNN-ге сілтеме жасап.
Иран бітім кезеңінде америкалық күштерге қарсы 10-нан астам шабуыл жасаған. Алайда бұл әрекеттер соғыс қимылдарын қайта бастауға жеткілікті деңгейде емес. Бұл жөнінде жоғары лауазымды генерал мәлімдеп, АҚШ бұл оқиғаларды шиеленісті күшейтуге негіз деп қарастырмайтынын айтты.
Сонымен қатар, Біріккен Араб Әмірліктері сейсенбі күні Иран тарапынан зымырандар мен ұшқышсыз аппараттар арқылы шабуыл жасалғанын хабарлады. Бұл Вашингтонның алдыңғы күнгі атыстан кейін Ормуз бұғазында тұрақсыз болса да бітім сақталып отыр деген мәлімдемесіне қарамастан орын алған. Бұған дейін Иран парламентінің спикері АҚШ пен оның одақтастарын бұғаздағы кеме қатынасының қауіпсіздігін бұзды деп айыптап, «Біз әлі бастаған да жоқпыз» деген мәлімдеме жасаған.
Шиеленіс жағдайында экономистер мұнайға деген сұраныстың күрт төмендегенін тіркеп отыр. Бұл – COVID-19 пандемиясынан бергі ең жылдам төмендеу. Бағаның күрт өсуі мен кей өңірлердегі тапшылық салдарынан бизнес пен тұтынушылар шығындарын қысқартуда.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп америкалық кемелерге шабуыл жасалған жағдайда Иранды «жер бетінен жоятынын» айтып, қатаң ескерту жасаған.
