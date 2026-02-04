АҚШ-та екі қазақстандық миллиард долларлық алаяқтық жасады деп айыпталды

Чикагода федералды прокурорлар бірнеше шетелдік азаматтарға, соның ішінде екі қазақстандыққа қарсы айып тағып, олар жалпы сомасы 1 миллиард доллардан асатын ірі көлемді Medicare алаяқтық схемасын ұйымдастырды деп айыпталды, деп хабарлайды BAQ.KZ CWBChicago сайтына сілтеме жасай отырып.
Айыптау актісіне сәйкес, Әнуар Әбдірахманов Кентуккидегі Priority One Medical Equipment компаниясын бақылауға алып, 2024 жылдың наурызынан тамызына дейін үздіксіз глюкоза мониторлары мен катетерлері үшін шамамен 666 миллион долларлық алаяқтық талаптарды ұсынған. Тергеушілер пациенттер ешқашан жабдықты немесе медициналық қызметтерді алған емес деп мәлімдейді. Болжамды клиенттердің кейбірі қант диабетімен ауырмайтынын және компаниямен ешқашан байланыспағанын мәлімдеді.
Әбдірахманов 2023 жылдың мамыр айында АҚШ-қа жазғы жұмыс визасымен кірді, оның мерзімі 2023 жылдың қыркүйегінде аяқталды, бірақ елде тұруды жалғастырды. 2024 жылдың шілдесінде компанияның Кентуккидегі кеңсесі бос болып көрінді, ал қызметкерлер олардың жалғыз міндеті электрондық пошталарды жинап, оларды шифрланған Telegram қосымшасы арқылы басшылыққа жіберу екенін мәлімдеді.
Чикаго аймағында тұратын тағы бір қазақстандық Таир Смагул Medical Home Care Inc. (Коннектикут) компаниясы арқылы жүргізілген алаяқтық схемалар арқылы алынған ақшаны жылыстату мақсатында қастандық жасады деп айыпталуда. Тергеушілердің мәліметінше, 2023 жылдың желтоқсанынан 2024 жылдың қыркүйегіне дейін компания шамамен 953 миллион долларға бағаланған катетерлерге 470 000-ға жуық алаяқтық тапсырыс берген. Пациенттер мен дәрігерлер жабдықты алғанын немесе бұл өнімдерді тағайындағанын жоққа шығарады.
Федералды прокурорлар екі схеманың да үкіметтік Medicare және жеке Medigap сақтандыру компанияларына айтарлықтай зиян келтіргенін және Қазақстан азаматтарының алаяқтық операцияларды ұйымдастыруда маңызды лауазымдарды атқарғанын атап өтті.
Істер сотта қаралуда, ал айыпталушыларға айтарлықтай айыппұлдар мен ұзақ мерзімді бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалуы мүмкін.