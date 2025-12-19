АҚШ-та дауыл салдарынан жүз мыңдаған үй мен кәсіпорын электр қуатынсыз қалды

АҚШ-та Тынық мұхитының солтүстік-батысында және Жартасты тауларда қатты дауылдар болғаннан кейін 300 000-нан астам үй мен кәсіпорын электр қуатынсыз қалды. BAQ.KZ-тің хабарлауынша, Вашингтон мен Колорадо штаттары ең қатты зардап шекті.
Бұл туралы 2025 жылдың 18 желтоқсанында PowerOutage мониторинг ресурсы хабарлады.
Мониторинг ресурсының мәліметі бойынша, Колорадо дауылдан ең қатты зардап шекті, 137 000-нан астам тұрғын электр қуатын өшірді. Тізімде келесі орында Батыс жағалауындағы Вашингтон мен Орегон штаттары тұр, онда шамамен 86 000 және 45 000 тұтынушы қазіргі уақытта электр қуатынсыз отыр. Монтана мен Айдахо штаттарында да кең көлемде электр қуатын өшіру байқалуда.
АҚШ Ұлттық ауа райы қызметінің сарапшыларының айтуынша, бұл аймақтарда атмосфералық өзен әсері байқалады, тропикалық және субтропикалық аймақтардан су буының үлкен массалары солтүстік ендіктерге ағады. Сарапшылардың айтуынша, жалпы алғанда, Айдахо, Вашингтон және Орегонның солтүстік-батыс штаттарының 9 миллион тұрғыны қатты жаңбырдың салдарынан су тасқыны аймақтарында болуы мүмкін.
Вашингтонның кейбір бөліктерінде нөсер жаңбырдан туындаған табиғи апатқа байланысты эвакуациялау туралы бұйрық берілді. Жергілікті билікке көмектесу үшін АҚШ астанасына Ұлттық гвардияның 300-ге жуық сарбазы жіберілді.