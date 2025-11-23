АҚШ-та бір адам H5N5 құс тұмауынан қайтыс болды

АҚШ-тың Вашингтон штатында бұрын адамға жұқпайтын H5N5 құс тұмауы штамын жұқтырған, ауыр созылмалы сырқаттары бар қарт ер адам көз жұмды, деп хабарлайды BAQ.KZ Euronews-ке сілтеме жасап.
Бұған дейін бұл вирус тек жануарларда ғана кездескен, сондықтан бұл оқиға – H5N5-тен адам өлімі алғаш рет тіркелген жағдай.
Штаттың денсаулық сақтау департаменті таратқан мәліметке сәйкес, тұрғындар үшін қауіп деңгейі әзірге төмен: марқұммен байланыста болған адамдардың ешқайсысынан вирус анықталмаған, адамнан адамға жұғу оқиғасы да тіркелмеген. Қайтыс болған адамның үй ауласында әртүрлі түрден тұратын шағын үй құстары болған.
Бұған дейін АҚШ-та H5N1 штамын жұқтырудың бір жарым жылда шамамен 70 жағдайы тіркелген еді. Олардың басым бөлігі жеңіл түрде өткен. Алайда соңғы оқиға вирустың бейімделуін жалғастырып жатқанын және денсаулық сақтау органдары тарапынан мұқият бақылауды қажет ететінін көрсетіп отыр.