АҚШ-та әскери тікұшақ құлап, төрт әскери қаза тапты

Кеше, 15:11
405
pixabay.com
Фото: pixabay.com

АҚШ-тың солтүстік-батысында, Вашингтон штатында әскери тікұшақ апатқа ұшырап, төрт америкалық әскери қызметкер қаза тапты, деп хабарлайды BAQ.KZ Associated Press агенттігіне сілтеме жасап.

АҚШ армиясының арнайы операциялар қолбасшылығының мәліметінше, апат 17 қыркүйек күні кешке Льюис–Маккорд базасының маңында болған.

Әскерилердің айтуынша, тікұшақ жоспарлы оқу-жаттығу ұшуын орындап жатқан. Бортта төрт адам болған, олардың барлығы қаза тапты. Олардың аты-жөні әзірге жарияланбады.

Қазір апаттың себептері анықталып жатыр. Бұған дейін оқиға туралы Тёрстон округінің шериф кеңсесі хабарлаған болатын.

