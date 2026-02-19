АҚШ Сириядан барлық әскерін шығаруды бастады
Бұл процесс шамамен екі айға созылуы мүмкін.
Бүгiн 2026, 08:11
45Фото: David Mdzinarishvili / Reuters
Америка Құрама Штаттары Сириядағы қалған барлық әскери қызметшілерін шығаруды жүзеге асыруда. Бұл туралы The Wall Street Journal басылымы жазды, деп хабарлайды BAQ.KZ.
Басылым мәліметінше, АҚШ Араб Республикасында қалған шамамен 1 мың әскери қызметшіні елден әкету жұмыстарын бастап кеткен. Бұл процесс шамамен екі айға созылуы мүмкін. Сонымен қатар, шешім АҚШ пен Иран арасындағы шиеленістің күшеюіне байланысты емес екені атап өтіледі.
Ақпан айының басында АҚШ Қарулы Күштерінің Орталық қолбасшылығы Сириядағы Эт-Танф әскери базасынан америкалық күштерді жоспарлы түрде шығаруды аяқтағаны туралы хабарланған болатын.