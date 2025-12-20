АҚШ Сирияда әскери қарсылық операциясын бастады

Америка Құрама Штаттары Сирияда әскери операция бастап, Ислам мемлекетінің (ДАИШ) позицияларына соққы берді. Бұл операция Пальмирадағы америкалық әскерлерге жақында жасалған шабуылға жауап болды. Бұл туралы Пентагон хатшысы Пит Хегсет сенбі, 20 желтоқсанда хабарлады, деп хабарлайды BAQ.KZ.
"Қанға – қан, жанға – жан" ба?..
Бүгін таңертең америкалық күштер Сирияда ДАИШ содырларын, олардың инфрақұрылымын және қару-жарақ қоймаларын жою үшін «Қарға шабуылы» операциясын бастады, бұл 13 желтоқсанда Сирияның Пальмира қаласындағы америкалық күштерге жасалған шабуылға жауап ретінде, - деп жазды АҚШ қорғаныс министрі Х әлеуметтік желіде.
Кек алу туралы мәлімдеме
Бұл соғыстың бастамасы емес, бұл кек алу туралы мәлімдеме. Президент Трамптың басшылығымен Америка Құрама Штаттары өз азаматтарын қорғаудан ешқашан тартынбайды. Егер сіз америкалықтарға әлемнің кез келген жерінде шабуыл жасасаңыз, сіздің қысқа, қиын өміріңіздің қалған бөлігін Америка Құрама Штаттары сізді аңдып, тауып, аяусыз өлтіретінін біліп өткізесіз. Бүгін біз жауларымызды аңдып, өлтірдік. Олардың көбін. Және біз жалғастырамыз, - деп қосты Пентагон басшысы.
The New York Times газетінің хабарлауынша, АҚШ 19 желтоқсан, жұма күні жойғыш ұшақтар, тікұшақтар және артиллериямен әуе шабуылдарын бастаған. Шенеуніктің айтуынша, "ауқымды шабуыл" бірнеше сағатқа, сенбі таңына дейін жалғасады.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Пальмира шабуылына жауапты ДАИШ қатаң жауапқа тартылатынын мәлімдеген. Ол Сирия үкіметі АҚШ-тың әрекеттерін толық қолдайтынын мәлімдеген.
Өткен аптада Пальмирадағы шабуылда екі АҚШ әскери қызметшісі және бір азаматтық аудармашы қаза тауып, үшеуі жараланған. Шабуылда бір сириялық сарбаз да қаза тапты. Хегсет АҚШ әскерлеріне шабуыл жасаған адамды серіктес күштер өлтіргенін мәлімдеді.
The Wall Street Journal газетінің хабарлауынша, шабуыл американдық подполковник пен Сирия Ішкі істер министрлігінің өкілі арасындағы кездесу кезінде болған: қарулы адам бөлменің терезесінен қарап, сарбаздарға пулеметпен оқ жаудырған.