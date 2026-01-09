АҚШ Сенаты Трамптың Венесуэладағы соғыс өкілеттіктерін шектеуі мүмкін

АҚШ Сенаты президент Дональд Трампқа Конгресстің мақұлдауынсыз Венесуэлаға қарсы одан әрі әскери әрекеттер жасауға тыйым салатын қарардың процедуралық ілгерілеуін қолдады, деп хабарлайды BAQ.KZ Reuters-ке сілтеме жасап.
Дауыс беру 52-47 болды; бес республикашыл бұл шараны барлық демократтармен бірге қолдады, ал бір республикашыл сенатор дауыс беруден қалыс қалды.
Бұл шешім АҚШ күштері сенбі күні Каракаста рейд кезінде Венесуэла президенті Николас Мадуроны тұтқындағаннан кейін бірнеше күн өткен соң қабылданды.
Дегенмен, қарар айтарлықтай кедергілерге тап болып отыр: Сенат мақұлдағанның өзінде, ол Өкілдер палатасынан өтіп, күтілетін президенттік ветоны жою үшін екі палатада да үштен екі дауысқа ие болуы керек. Сенатта келесі аптада соңғы қабылдау бойынша пікірталас және дауыс беру күтілуде.
Шараға қарсылар Мадуроны ұстау әскери әрекет емес, құқық қорғау операциясы болды және президент бас қолбасшы ретінде шектеулі операциялар жүргізуге өкілеттігі бар деп мәлімдеді. Бастаманы жақтаушылар, керісінше, бюджет тапшылығы аясында Венесуэлада ұзаққа созылатын және қымбат науқан қаупі туралы ескертеді.