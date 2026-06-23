АҚШ Ресей мен Украинаны келіссөздерге қайта оралуға шақырды

Бұл туралы АҚШ-тың БҰҰ жанындағы тұрақты өкілінің орынбасары Dan Negrea БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің Украина мәселесіне арналған отырысында мәлімдеді.

Бүгiн 2026, 07:14
АВТОР
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depositphotos.com Бүгiн 2026, 07:14
Бүгiн 2026, 07:14
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Фото: depositphotos.com

Америка Құрама Штаттары Ресей мен Украина арасындағы қақтығысты бейбіт жолмен реттеу үшін тараптарды келіссөздер үстеліне қайта оралуға үндеді.

Бұл туралы АҚШ-тың БҰҰ жанындағы тұрақты өкілінің орынбасары Dan Negrea БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің Украина мәселесіне арналған отырысында мәлімдеді.

Оның айтуынша, Вашингтон қақтығысты мүмкіндігінше тезірек тоқтатуға, атысты доғаруға және бейбіт реттеу жолдарын табуға мүдделі.

«Қазір атысты дереу тоқтатып, Ресей мен Украинаның келіссөздер үстеліне қайта оралатын уақыты келді», – деді америкалық дипломат.

БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің отырысы Батыс елдерінің бастамасымен өтті. АҚШ өкілдері тараптарды ұзақмерзімді бейбіт келісімге қол жеткізу үшін диалогты жандандыруға шақырды.

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